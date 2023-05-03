ENAG : Yıllık enflasyon yüzde 105.19. Bakalım TÜİK kaç açıklayacak

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, nisan ayında enflasyon yüzde 4.86 arttı. Yıllık artış ise yüzde 105.19 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan dönemi enflasyon oranı ise yüzde 29.27 oldu.

EN FAZLA YÜKSELİŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış yüzde -0,90 ile Konut en fazla yükseliş ise yüzde 14,02 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERISI 46. AYINDA

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası 1 Mayıs'ta İstanbul’un nisan ayı enflasyonu açıkladı. İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,57, toptan fiyatlar ise 3,14 arttı. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 62,46, toptan fiyatlarda ise yüzde 70,58 oldu. Böylelikle veri setinde aylık enflasyon serisi 46. aya çıktı.

TÜİK SAAT 10.00’DA AÇIKLAYACAK

TÜİK tarafından paylaşılacak olan nisan ayı enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak.