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İstanbul derbisinde her şey ilk yarıda oldu

Süper Lig'in İstanbul derbisinde ilk yarıda gelen goller karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:46
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İstanbul'da eşitlik var. Kasımpaşa-Ümraniye: 1-1

İstanbul derbisinde her şey ilk yarıda oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın 29. dakikada attığı golle öne geçti. Ümraniyespor bu gole Antonio Mrsic'in 41. dakikada penaltıdan attığı golle karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 26, Ümraniyespor 22 puana yükseldi.
Kasımpaşa, ligde gelecek hafta Gaziantep FK ile karşılaşacağı için haftayı BAY geçecek. Ümraniyespor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

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