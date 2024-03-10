İstanbul'da etkili olan sis şehrin üzerini örttü

Kaynak: AA
İstanbul'da etkili olan sis şehrin üzerini örttü
Hava sıcaklıklarının 2 derecelere kadar düştüğü İstanbul'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının 2 derecelere kadar düştüğü megakentte sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde etkili oldu.

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20 milyonluk şehirde etkili olan sis şehrin üzerini adeta bir örtü gibi kapladı

Görüş mesafesi düştü, ancak pazar günü olması nedeniyle trafikte aksama yaşanmadı. Trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyelerinde seyretti. İstanbul Boğazında ise sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

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Şehir Hatları'nın Boğaz hattı vapur seferleri de ikinci duyuruya kadar iptal edildi.

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