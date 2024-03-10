İstanbul'da etkili olan sis şehrin üzerini örttü

Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının 2 derecelere kadar düştüğü megakentte sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde etkili oldu.

20 milyonluk şehirde etkili olan sis şehrin üzerini adeta bir örtü gibi kapladı

Görüş mesafesi düştü, ancak pazar günü olması nedeniyle trafikte aksama yaşanmadı. Trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyelerinde seyretti. İstanbul Boğazında ise sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

Şehir Hatları'nın Boğaz hattı vapur seferleri de ikinci duyuruya kadar iptal edildi.