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İstanbul'da FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), yönelik ankesörlü hat soruşturması kapsamında biri eski askeri personel 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü yakalandı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:57
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen şüpheliler tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup ihraç edilen 1 eski askeri personel, ayrıca askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu tespit edilen 13 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 1 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

 

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