İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen şüpheliler tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup ihraç edilen 1 eski askeri personel, ayrıca askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu tespit edilen 13 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 1 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.