İstanbul'da "FitCheck" Aparatları Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da "FitCheck" Aparatları Sosyal Medyada Beğeni Topladı

İstanbul’un çeşitli noktalarına "FitCheck" yapılması için asılan aparatlar, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde, gençler arasında popüler olan "FitCheck" fotoğrafları çekmek için özel aparatlar yerleştirilmeye başlandı. Bu yenilik, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

"FitCheck" adı verilen ve kişilerin kıyafetlerini sergilediği fotoğraf çekimleri, özellikle Instagram ve TikTok gibi platformlarda trend haline geldi. İstanbul’un merkezi noktalarına yerleştirilen bu özel aparatlar, kullanıcıların daha iyi açılardan fotoğraf çekmelerine olanak tanıyor.

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