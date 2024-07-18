İstanbul'da "FitCheck" Aparatları Sosyal Medyada Beğeni Topladı

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde, gençler arasında popüler olan "FitCheck" fotoğrafları çekmek için özel aparatlar yerleştirilmeye başlandı. Bu yenilik, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

"FitCheck" adı verilen ve kişilerin kıyafetlerini sergilediği fotoğraf çekimleri, özellikle Instagram ve TikTok gibi platformlarda trend haline geldi. İstanbul’un merkezi noktalarına yerleştirilen bu özel aparatlar, kullanıcıların daha iyi açılardan fotoğraf çekmelerine olanak tanıyor.