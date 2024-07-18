Perdelerini açıp izledikleri cinsel içerikli filmi komşularına izlettiler

Kaynak: Haber Merkezi
Perdelerini açıp izledikleri cinsel içerikli filmi komşularına izlettiler

İstanbul Pendik'te bir çift, evlerinde izledikleri cinsel içerikli filmi perdelerini açarak tüm komşularına da izletti. Videoyu çeken bir komşu, "Bilerek camları açıyorlar. Balkonda oturamıyoruz." diyerek duruma isyan etti.

İstanbul Pendik'te yaşanan olay, mahalle sakinlerinin büyük tepkisini çekti. Bir çift, evlerinde izledikleri cinsel içerikli filmi perdelerini açarak komşularına da izletmeye başladı. Durum, komşular arasında huzursuzluk ve rahatsızlık yarattı.

Olay, bir komşunun cep telefonu kamerasıyla çektiği video sayesinde ortaya çıktı. Videoyu çeken kadın, "Bilerek camları açıyorlar. Balkonda oturamıyoruz." diyerek çiftin bu davranışına karşı isyan etti. Komşular, çocuklarının ve kendilerinin bu tür görüntülere maruz kalmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Son Haberler
Sera Kadıgil ya senin çocuğunu köpekler parçalasaydı? Yazarlar
Sera Kadıgil ya senin çocuğunu köpekler parçalasaydı?
‘Ayazın Sonu Güneş’ başlıyor Yazarlar
‘Ayazın Sonu Güneş’ başlıyor
Meclis’ten kaçtılar basına konuştular Yazarlar
Meclis’ten kaçtılar basına konuştular
Ne kadar ihtiyaç o kadar kontenjan! Yazarlar
Ne kadar ihtiyaç o kadar kontenjan!
168 bin liralık yemek olur mu? Yazarlar
168 bin liralık yemek olur mu?
Dijital çağda markaların güçlü kalkanı: Blockchain Yazarlar
Dijital çağda markaların güçlü kalkanı: Blockchain
Emeklilik Yazarlar
Emeklilik