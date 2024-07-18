Perdelerini açıp izledikleri cinsel içerikli filmi komşularına izlettiler

İstanbul Pendik'te yaşanan olay, mahalle sakinlerinin büyük tepkisini çekti. Bir çift, evlerinde izledikleri cinsel içerikli filmi perdelerini açarak komşularına da izletmeye başladı. Durum, komşular arasında huzursuzluk ve rahatsızlık yarattı.

Olay, bir komşunun cep telefonu kamerasıyla çektiği video sayesinde ortaya çıktı. Videoyu çeken kadın, "Bilerek camları açıyorlar. Balkonda oturamıyoruz." diyerek çiftin bu davranışına karşı isyan etti. Komşular, çocuklarının ve kendilerinin bu tür görüntülere maruz kalmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.