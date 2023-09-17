İstanbul'da gece saatlerinde büyük su kesintisi: 12 ilçeyi etkiledi

İstanbul'da gece saatlerinde 12 ilçede sular kesildi. İSKİ'nin otomatik mesajına göre; ilçelerin tamamına saat 23.59'a kadar su verilemeyeceği belirtildi.

İstanbul'da gece saatlerinde büyük su kesintisi: 12 ilçeyi etkiledi

İstanbul'un birçok ilçesinde gece saatlerinde sular kesildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ)'nin otomatik mesajına göre; Gaziosmanpaşa, Eyüp, Şişli, Beşiktaş, Esenler, Kağıthane, Sultangazi, Bayrampaşa, Beyoğlu, Bağcılar, Esenler ve Arnavutköy ilçelerinin tamamına saat 23.59'a kadar su verilemeyeceği belirtildi.

İSKİ’nin internet sitesi yoğunluktan dolayı çöktü. Siteye ulaşamayanlar 185 İSKİ hattını aradıklarında otomatik mesajla karşılaştı.

“ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANDI”

İSKİ'nin sosyal medyadaki destek hesaplarına da birçok şikayet geldi. Abonelere sosyal medya üzerinden verilen yanıtta ise enerji kesintisi yaşandığı belirtildi.

Gaziosmanpaşa'dan sorun bildiren bir kullanıcıya, "Sayın Abonemiz, bölgenizi besleyen terfi merkezinde meydana gelen TEİAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle Gaziosmanpaşa İlçesine 16.09.2023 Cumartesi günü saat 23.59 a kadar su verilemeyecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız" denildi.

İSKİ'den yapılan son açıklamada ise, "Bazı bölgelerimizi besleyen terfi merkezinde idaremiz sorumluluğu dışında TEİAŞ enerji kesintisi meydana gelmiş olup, oluşan enerji dalgalanmalarından kaynaklı su iletiminde kesintiler yaşanmıştır. Söz konusu enerji dalgalanmalarının normale dönmesine müteakip, su depolarının ve şebeke borularının tam dolarak istenen basınca ulaşması sonrasında bölgeye su verilmiş olacaktır. Bilgilerinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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