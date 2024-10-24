İstanbul'da güvenlik zirvesi. Erdoğan başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi dönüşü İstanbul'da düzenlenecek olan Güvenlik Zirvesi toplantısına başkanlık edecek.

TUSAŞ'a terör düzenlenen terör saldırısının ardından da Erdoğan'ın İstanbul'da güvenlik zirvesi düzenleneceği öğrenildi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletlişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katılacak.

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Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması

TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISININ ŞEHİTLERİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), dün bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

Hain saldırıda TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, Kalite Kontrol Sorumlusu Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Saldırıyı düzenleyen ve PKK üyesi olduğu belirlenen biri kadın iki terörist ise etkisiz hale getirildi.

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TUSAŞ ŞEHİTLERİ SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Saldırıda şehit olan taksi şoförü Murat Arslan’ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan alınarak taksici arkadaşlarının eşlik ettiği bir konvoyla evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından, cenaze dualarla Merkez Ulu Cami’ye getirildi. Arslan'ın ailesi, yakınları ve dostları taziyeleri kabul etti.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine saldırı düzenledi. Biri erkek biri kadın hainler, beş kişiyi şehit etti. 22 kişi yaralandı. Yaralılardan yedisinin de özel harekat polisi olduğu öğrenildi.

TUSAŞ NEDİR?

Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezi.

Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretiyor.

Ayrıca bu şirket 2013’de ilk uçuşunu yapan Airbus A350'ye kanatçık üretmeye başladı.

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973’de Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu.