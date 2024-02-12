İstanbul'da hafif ticari araç hızını alamayıp restorana girdi. O anlar kameraya yansıdı

Kaynak: DHA
İstanbul'da hafif ticari araç hızını alamayıp restorana girdi. O anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da ara sokaktan çıkan hafif ticari bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak restorana girdi. Yaşanan kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Yeni Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Erkan Ocaklı Sokak üzerinde seyir halinde ilerleyen hafif ticari bir araç, Üçpınarlar Caddesi'ne girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak restorana girdi.

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2 KİŞİ YARALANDI

Kaza esnasında araçta bulanan sürücü ve bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazanın meydana geldiği dakikalarda restoranda müşterinin bulunmadığı belirtilirken, iş yerinde hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERADA

Hafif ticari aracın restorana girdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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