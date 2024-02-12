İstanbul'da hafif ticari araç hızını alamayıp restorana girdi. O anlar kameraya yansıdı

İstanbul'un Yeni Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Erkan Ocaklı Sokak üzerinde seyir halinde ilerleyen hafif ticari bir araç, Üçpınarlar Caddesi'ne girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak restorana girdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kaza esnasında araçta bulanan sürücü ve bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazanın meydana geldiği dakikalarda restoranda müşterinin bulunmadığı belirtilirken, iş yerinde hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERADA



Hafif ticari aracın restorana girdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.