İstanbul'da hava 9 derece birden düşecek

Geçtiğimiz hafta bir anda düşen hava sıcaklarının ardından karın yağması mega kentlileri şaşkınlığa uğratmıştı. Yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesi beklenirken tahminlere göre İstanbul'da havalar 9 derece birden düşecek

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'da hava 9 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR 9 DERECEYE İNECEK

Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 10 derecelik bir düşüşle yüksek kesimlerine kar yağışı alan İstanbul'da sıcaklık hafta başından itibaren mevsim normallerine döndü. Yağışlı bir hafta geçirecek İstanbul'da sıcaklık Meteorolojinin verilere göre 18 dereceye kadar çıkacak. Ancak pazar günü ani bir düşüşle sıcaklık 9 dereceye inecek.

ekran-goruntusu-2023-11-22-153421.png

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor! Ekonomi
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi Gündem
Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi
2 FETÖ mensubu yakalandı Gündem
2 FETÖ mensubu yakalandı
Metal sektörüdeki işçi ile işveren ücret için masaya oturdu: Yine anlaşma çıkmadı Ekonomi
Metal sektörüdeki işçi ile işveren ücret için masaya oturdu: Yine anlaşma çıkmadı
Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Atatürk'ü öldürmekle görevlendirilen İngiliz casus. Casusun foyasının kim ortaya çıkardı? Gündem
Atatürk'ü öldürmekle görevlendirilen İngiliz casus. Casusun foyasının kim ortaya çıkardı?
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Gündem
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı