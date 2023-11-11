İstanbul'da hava patladı. Görenler gözlerine inanamadı

Yoğun yağış ve fırtınanın esir aldığı İstanbul'da uyarı üstüne uyarı gelirken denizde hava patlaması yaşandığı paylaşıldı.

İstanbul'da hava patladı. Görenler gözlerine inanamadı

Sabah saatlerinde rengi sarı olan İstanbul'a öğle saatlerinde turuncu kodlu uyarı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına göre ise trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: ÖNÜMÜZDEKİ 3 SAATE DİKKAT

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

HAVA PATLAMASI

Hava Forum, X hesabından İstanbul'da denizde hava patlaması yaşandığını paylaştı: Bugün denizden adeta çıkarma yapan "downburst" yani aşağı yönlü hava patlaması böyle görüntülendi."

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