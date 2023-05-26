İstanbul'da hayalet seçmen. Seçime 2 gün kala fark edildi

Seçimin ikinci turu öncesi İstanbul’da evlere “adres bilgisi olmayan” seçmen kâğıtları geldi. Hukukçular, “Bu durumu yaşayanlar seçim kurullarına itiraz etmeli” çağrısında bulundu.

İstanbul'da hayalet seçmen. Seçime 2 gün kala fark edildi

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi öncesi “Hayali seçmenler”e ilişkin çeşitli iddialar güncelliğini koruyor.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi, Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan Çener ailesinin yaşadığı üç katlı müstakil eve ikinci tur öncesi fazladan bir seçmen belgesi geldi. S.K. adına gelen belgede ilçe ve mahalle adı yazarken, sokak ve kapı numarası kısmının boş bırakıldığı görüldü.

Evde hiç yaşamamış birisine ait seçmen bilgi kâğıdı gelmesi üzerine Namık Kemal Mahallesi Muhtarlığı’na giden Gülcan Çener, bu seçmenin olduğu listeyi görmek istediğini ancak muhtarın “Süresi geçti” gerekçesiyle buna izin vermediğini belirtti.

Muhtarın siyasi olarak iktidara yakınlığının bilindiğini ve elindeki belgeyi de almaya çalıştığını söyleyen Çener, “1967’den beri buradayız, böyle bir isim bu apartmanda hiçbir zaman yaşamadı” dedi.

‘YAYGIN YANLIŞLIKSA YSK'YA DA BAŞVURU YAPILABİLİR’

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Köprülü, 31 Mart 2022’de “Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilir” şeklinde yasal düzenleme yapıldığını belirtti.

Köprülü, “Ancak bu çok eski tarihten beri müstakil adreste oturan kişilerle aynı adrese seçmen yazılması sonucunu doğurmaz” ifadelerini kullandı.

Köprülü, şunları söyledi: “Seçmen kütüğüne itiraz süreleri geçmiş olsa dahi yeni seçmene ilişkin bilgi kâğıdı ikinci oylama öncesi geldiği için şimdi itiraz konusu yapılabilir. Eğer bu durum yaygın bir yanlışlık ise YSK’ye de başvuru yapılabilir.”

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