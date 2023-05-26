Her yeni 6 seçmenden biri yabancı. Konut alana vatandaşlık verildikten sonra ortaya çıkan tablo

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, son 5 yılda yabancıların 274 bin 258 konut aldığını ve her 6 yeni seçmenden birinin bu yolla vatandaşlık alan yabancı olduğunu belirtti.

Her yeni 6 seçmenden biri yabancı. Konut alana vatandaşlık verildikten sonra ortaya çıkan tablo

Gökce sosyal medya hesabından paylaştığı analiz yazısında konut karşılığında verilen vatandaşlığın demokratik işleyişi etkileyeceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

Konut karşılığı vatandaşlık uygulaması 2017 yılında başladı. 2017 – 2022 döneminde yabancılar 274.258 konut aldı. Her 6 yeni seçmenden biri bu yolla vatandaşlık almış yabancı. 2017 – 2022 döneminde Irak uyruklular 41 bin 182, İran uyruklular 35 bin 335, Rusya Federasyonu vatandaşları 31 bin 290 konut aldı. 2022 yılında yabancıların en çok konut aldığı 3 il ise İstanbul, Antalya ve Mersin oldu.

“TÜRKİYE KONUT FİYATLARININ EN FAZLA ARTTIĞI ÜLKE”

Yabancılara konut satışının konut piyasasında yüzde 5’e yakın bir orana ulaşması konut ve kira fiyatlarının artmasına, vatandaşlarımızın da konut erişiminin azalmasına neden oluyor. OECD ülkeleri arasında Türkiye konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke.

“750 BİNE YAKLAŞAN YENİ BİR SEÇMEN GRUBU ORTAYA ÇIKIYOR”

Yabancılara konut satışının bir önemli sonucu daha var. Bu da demokrasimizle ilgili. 274 bin 258 konutu alan herkese ailesiyle vatandaşlık veriliyor. Her birinin 3 kişilik bir ailesi olsa 750 bine yaklaşan yeni bir seçmen grubu ortaya çıkıyor.

“HER 6 YENİ SEÇMENDEN BİRİ YABANCI”

Son 5 yılda Türkiye’de seçmen sayısı 59 milyon 354 binden 64 milyon 190 bine çıktı. Yani seçmen sayısı 4.8 milyon arttı. Bu da demek oluyor ki her 6 yeni seçmenden biri yabancı. Bu durum da demokratik işleyişimizi etkileyecek bir tablo olduğunu gösteriyor.

“YABANCILARA KONUT SATIŞI DA DURDURULMALIDIR”

Konut karşılığı vatandaşlık uygulamasına son verilmelidir. Anayasamıza göre vatandaşların konut hakkını koruyacak tedbirleri almak devletin görevidir. Vatandaşlarımızın yaşadığı konut krizi son bulana kadar yabancılara konut satışı da durdurulmalıdır.

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