İstanbul'da hissedilen deprem sonrası Sabiha Gökçen'de uçuşlar durdu

Kütahya'nın Simav ilçesinde 12.59'da meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem birçok ilde de hissedildi. Deprem paniğe neden olurken sarsıntı sonrası çeşitli önlemler de alındı.

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTLER KAPATILDI

Deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü tarafından iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı. Pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika boyunca durdu ve iki uçak, pisti pas geçti.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görülmemesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.

Kütahya'da 5.4'lük deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Üşümezsoy, Kütahya'daki depremi 6 gün önceden bilmiş

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan Kütahya depremi sonrası ilk açıklama! 'Geceyi dışarıda geçirin'