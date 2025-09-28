İstanbul'da hissedilen deprem sonrası Sabiha Gökçen'de uçuşlar durdu

Kütahya'nın Simav ilçesinde 12.59'da meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem birçok ilde de hissedildi. Deprem paniğe neden olurken sarsıntı sonrası çeşitli önlemler de alındı.
SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTLER KAPATILDI
Deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü tarafından iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı. Pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika boyunca durdu ve iki uçak, pisti pas geçti.
Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görülmemesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.
