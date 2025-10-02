İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde deprem anında kadının camda çığlık attığı görüntüler dikkat çekti.

Esenyurt'ta deprem sırasında panik yaşayan vatandaşlar kameraya yansıdı.

Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan kadın, cama çıkalar çığlıklar attı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'u birçok ilçesinde hissedildi. Esenyurt'ta vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı.

Deprem sırasında cama çıkarak çığlıklar atan bir kadına kameralara yansıdı.

