İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı

Esenyurt'ta deprem sırasında panik yaşayan vatandaşlar kameraya yansıdı.
Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan kadın, cama çıkalar çığlıklar attı.
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'u birçok ilçesinde hissedildi. Esenyurt'ta vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı.
Deprem sırasında cama çıkarak çığlıklar atan bir kadına kameralara yansıdı.
