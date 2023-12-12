İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi

Denetimler sırasında araçlar ve araç içindekiler Genel Bilgi Toplama (GBT) ile kontrol edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Huzur İstanbul’ adı altında il genelinde eş zamanlı denetimler yaptı. Bu denetimlerin ilki Gaziosmanpaşa’da yapıldı. Denetimlere; Asayiş Şube, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığından hareket eden ekipler, ilçedeki Bağlarbaşı, Sarıgöl, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Bursa mahallelerindeki belirli noktalarda denetim yaptı.

Araçlar ve araç içindekiler GBT ile kontrol edildi. Bu kapsamlı denetimlerin yılbaşı öncesinde İstanbul’un diğer ilçelerinde de sürdürüleceği belirtildi.