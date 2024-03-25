İstanbul'da İETT otobüslerinde para sayma görüntüleri yayınlanıyor. İmamoğlu içerden hançerlendi

Sosyal medyada başlarda Ekrem İmamoğlu ve İBB lehine haberler paylaşarak adına duyuran ancak daha sonra AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a rotasını çeviren "İBB Haber" hesabı, bir kaç saat önce "X"de gündem yaratacak bir video görüntüsü paylaştı.

"İstanbul’da bazı otobüslerde kayıt dışı para sayma görüntüleri yayınlanıyor. İETT sisteminin hacklendiği tahmin ediliyor." başlığı altında verilen haberde, CHP'nin çok konuşulan para sayma görüntüleri yer aldı.

Bazı kaynaklar, bu görüntülerin İBB otobüslerinin bilgi ekranlarına belediye bünyesinden birileri tarafından yüklendiği iddiasında bulunurken, "İmamoğlu içerden mi hançerleniyor?" sorusu akıllara takıldı.