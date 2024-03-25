İstanbul'da İETT otobüslerinde para sayma görüntüleri yayınlanıyor. İmamoğlu içerden hançerlendi

Kaynak: İBB haber
İstanbul'da İETT otobüslerinde para sayma görüntüleri yayınlanıyor. İmamoğlu içerden hançerlendi
Seçimlere 6 gün kala, siyasette olmaz denilen her şey oluyor! Bugün de İBB otobüslerinin bilgi ekranlarından "CHP'nin para sayma görüntüleri" yayınlandı.

Sosyal medyada başlarda Ekrem İmamoğlu ve İBB lehine haberler paylaşarak adına duyuran ancak daha sonra AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a rotasını çeviren "İBB Haber" hesabı, bir kaç saat önce "X"de gündem yaratacak bir video görüntüsü paylaştı.

"İstanbul’da bazı otobüslerde kayıt dışı para sayma görüntüleri yayınlanıyor. İETT sisteminin hacklendiği tahmin ediliyor." başlığı altında verilen haberde, CHP'nin çok konuşulan para sayma görüntüleri yer aldı.

Bazı kaynaklar, bu görüntülerin İBB otobüslerinin bilgi ekranlarına belediye bünyesinden birileri tarafından yüklendiği iddiasında bulunurken, "İmamoğlu içerden mi hançerleniyor?" sorusu akıllara takıldı.

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