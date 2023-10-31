İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü kontrolden çıkarak emniyet şeridinde bulunan park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Olay saat 01.15 sularında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki İETT otobüsü, içerisine motosikletin yüklendiği minibüse arkadan çarptı. Motosikletin arıza yaptığı için minibüse yüklendiği öğrenildi.

Kaza sonucu minibüs sürücüsü Cemalettin Akpınar ve motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Ergenç yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu sonucu TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı otoyolda tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle yola dağılan araçların cam kırıklarını tazyikli suyla temizlerken karayolları ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

aw065584-01.jpg

aw065584-04.jpg

Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu Gündem
5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu
Ağaca çarparak devrilen minibüste hayatını kaybetti Gündem
Ağaca çarparak devrilen minibüste hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi pes etti. Kocadağ hazırlanıyor Spor
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi pes etti. Kocadağ hazırlanıyor
Ev ve araba satışında yeni dönem. Bunu yapmayan 100 bin TL ödemek zorunda. 1 Kasım itibarıyla başlıyor Gündem
Ev ve araba satışında yeni dönem. Bunu yapmayan 100 bin TL ödemek zorunda. 1 Kasım itibarıyla başlıyor
Gazze'de büyük yıkım: 18 bin ton bomba atıldı Dünya
Gazze'de büyük yıkım: 18 bin ton bomba atıldı
Emekliler sakın kaçırmayın! Ünlü bankadan rekor promosyon hesaplara yatırılacak Gündem
Emekliler sakın kaçırmayın! Ünlü bankadan rekor promosyon hesaplara yatırılacak