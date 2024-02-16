İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları açıklandı

Enflasyonda meydana gelen artış kira fiyatlarını da içinden çıkılmaz bir hâle getirdi. Kira ödemek özellikle asgari ücretle geçinen vatandaşlar için neredeyse imkansız hale geldi. Uzmanlar kira fiyatlarının düşüşte olduğunu belirtse de İstanbul’da son ortaya çıkan rakamlar durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi
EN YÜKSEK KİRA SARIYER’DE
Ensonhaber’de yer alan habere göre, İstanbul'da en yüksek kira 40 bin TL ile Sarıyer ilçesinde kaydedildi.
En düşük kiranın ise 12 bin TL ile Arnavutköy, Esenyurt ve Silivri ilçesinde olduğu görüldü.
"KİRA ENFLASYONU TÜFE'NİN ÜZERİNDE"
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Ensonhaber'e yaptığı değerlendirmede; 2024 yılı ocak ayı itibarıyla tüketici fiyatları yıllık artışı yüzde 64,9 olduğunu, kira yıllık enflasyonun ise yüzde 111,8 ile oldukça yüksek bir seviyede gerçekleştiğini belirterek şu bilgiyi verdi:
"SIFIR BİNALARDA KİRALAR BİRAZ DAHA YÜKSEK"
"İstanbul’da şu an için genel anlamda konutların metrekaresi yaklaşık 170-180 lira bandında diyebiliriz. Bu da 100 metrekare bir konut için toplamda 17-18 bin liralara geliyor. Ancak bu rakam sıfır binalarda biraz daha artıyor ve metrekaresi 200-220 lira ile toplamda 20-22 bin lira bandına yaklaşıyor.
Kira artış oranları 2023 itibariyle nispeten yatay bir seyre girdi. Ocak ayı itibariyle tekrar kısmen yükseliş gösterdiğini söyleyebiliyoruz."
İŞTE KİRA FİYATLARI
İşte İlçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları
(100 metrekare 2+1 bir dairenin ortalama kirası)
Adalar: 25 bin TL
Arnavutköy: 12 bin TL
Ataşehir: 22 bin TL
Avcılar: 13 bin TL
Bağcılar: 15 bin TL
Bahçelievler: 14 bin TL
Bakırköy: 24 bin TL
Başakşehir: 18 bin TL
Bayrampaşa: 17 bin TL
Beşiktaş: 34 bin TL
Beykoz: 20 bin TL
Beylikdüzü: 14 bin TL
Beyoğlu: 31 bin TL
Büyükçekmece: 14 bin TL
Çatalca: 14 bin TL
Çekmeköy: 17 bin TL
Esenler: 13 bin TL
Esenyurt: 12 bin TL
Eyüp: 23 bin TL
Fatih: 16 bin TL
Gaziosmanpaşa: 16 bin TL
Güngören: 14 bin TL
Kadıköy: 29 bin TL
Kâğıthane: 22 bin TL
Kartal: 18 bin TL
Küçükçekmece: 18 bin TL
Maltepe: 20 bin TL
Pendik: 16 bin TL
Sancaktepe: 15 bin TL
Sarıyer: 40 bin TL
Silivri: 12 bin TL
Sultanbeyli: 13 bin TL
Sultangazi: 13 bin TL
Şile: 18 bin TL
Şişli: 26 bin TL
Tuzla: 17 bin TL
Ümraniye: 19 bin TL
Üsküdar: 20 bin TL
Zeytinburnu: 18 bin TL