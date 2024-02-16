İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları açıklandı

Enflasyonda meydana gelen artış kira fiyatlarını da içinden çıkılmaz bir hâle getirdi. Kira ödemek özellikle asgari ücretle geçinen vatandaşlar için neredeyse imkansız hale geldi. Uzmanlar kira fiyatlarının düşüşte olduğunu belirtse de İstanbul’da son ortaya çıkan rakamlar durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi

EN YÜKSEK KİRA SARIYER’DE

Ensonhaber’de yer alan habere göre, İstanbul'da en yüksek kira 40 bin TL ile Sarıyer ilçesinde kaydedildi.

En düşük kiranın ise 12 bin TL ile Arnavutköy, Esenyurt ve Silivri ilçesinde olduğu görüldü.

"KİRA ENFLASYONU TÜFE'NİN ÜZERİNDE"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Ensonhaber'e yaptığı değerlendirmede; 2024 yılı ocak ayı itibarıyla tüketici fiyatları yıllık artışı yüzde 64,9 olduğunu, kira yıllık enflasyonun ise yüzde 111,8 ile oldukça yüksek bir seviyede gerçekleştiğini belirterek şu bilgiyi verdi:

"SIFIR BİNALARDA KİRALAR BİRAZ DAHA YÜKSEK"

"İstanbul’da şu an için genel anlamda konutların metrekaresi yaklaşık 170-180 lira bandında diyebiliriz. Bu da 100 metrekare bir konut için toplamda 17-18 bin liralara geliyor. Ancak bu rakam sıfır binalarda biraz daha artıyor ve metrekaresi 200-220 lira ile toplamda 20-22 bin lira bandına yaklaşıyor.

Kira artış oranları 2023 itibariyle nispeten yatay bir seyre girdi. Ocak ayı itibariyle tekrar kısmen yükseliş gösterdiğini söyleyebiliyoruz."

İŞTE KİRA FİYATLARI

İşte İlçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

(100 metrekare 2+1 bir dairenin ortalama kirası)

Adalar: 25 bin TL

Arnavutköy: 12 bin TL

Ataşehir: 22 bin TL

Avcılar: 13 bin TL

Bağcılar: 15 bin TL

Bahçelievler: 14 bin TL

Bakırköy: 24 bin TL

Başakşehir: 18 bin TL

Bayrampaşa: 17 bin TL

Beşiktaş: 34 bin TL

Beykoz: 20 bin TL

Beylikdüzü: 14 bin TL

Beyoğlu: 31 bin TL

Büyükçekmece: 14 bin TL

Çatalca: 14 bin TL

Çekmeköy: 17 bin TL

Esenler: 13 bin TL

Esenyurt: 12 bin TL

Eyüp: 23 bin TL

Fatih: 16 bin TL

Gaziosmanpaşa: 16 bin TL

Güngören: 14 bin TL

Kadıköy: 29 bin TL

Kâğıthane: 22 bin TL

Kartal: 18 bin TL

Küçükçekmece: 18 bin TL

Maltepe: 20 bin TL

Pendik: 16 bin TL

Sancaktepe: 15 bin TL

Sarıyer: 40 bin TL

Silivri: 12 bin TL

Sultanbeyli: 13 bin TL

Sultangazi: 13 bin TL

Şile: 18 bin TL

Şişli: 26 bin TL

Tuzla: 17 bin TL

Ümraniye: 19 bin TL

Üsküdar: 20 bin TL

Zeytinburnu: 18 bin TL