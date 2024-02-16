Türkiye'nin yeni GSM operatörü çıktı. Abone alımına başladı

Türkiye dördüncü operatörünü bu aydan itibaren kullanmaya başlayacak. Mevcutta üç operatörün olduğunu sektörde, Netgsm dördüncü olarak sektöre adım attı. Netgsm, operatör başvurularının elektronik ortamda yapabilme imkanı da sunuyor.

Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, firmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini dile getirdi.

Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kurduklarını vurgulayan Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başladıklarını aktardı.

Öcal, mevcutta sabit telefon hizmetleri kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS/internet abonesiyle imtiyazlı grup firmalarından sonra 4'üncü sıraya yükseldikleri bilgisini paylaştı.

"Yazılımlarımızın çoğunu TÜBİTAK destekli AR-GE projeleriyle geliştiriyoruz"

Altyapıda kullandıkları yazılımların çoğunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli AR-GE projeleriyle geliştirmeye öncelik verdiklerini belirtti.

ABONELİKLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA ALINIYOR

Öcal, BTK onayının geçen yıl aldıklarını söyleyerek, abone alımı için herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabileceğini söyledi.