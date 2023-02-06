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Kar tatiline bazı üniversiteler de dahil oldu

İstanbul'da bazı üniversiteler, İstanbul'a hakim olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verme kararı aldığını bildirdi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 01:39
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İstanbulda ilk ve ortaöğretimin ardından bazı üniversiteler de tatil olacak

Kar tatiline bazı üniversiteler de dahil oldu
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Boğaziçi Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, üniversitemizin kampüslerinde görev yapması gereken personel hariç, eğitime (idari ve akademik olarak) 06 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

İstanbul Medipol Üniversitesi de Valiliğin kentteki olumsuz hava koşullarına yönelik yaptığı açıklama sonrası üniversitelerindeki engelli ve hamile personelinin yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

Beykoz Üniversitesi de önlisans, lisans, yüksek lisans ve hazırlık programlarında gerçekleşecek tüm derslerin çevrim içi yapılacağı açıklamasında bulundu.

BÜTÜNLEME SINAVLARI ERTELENDİ

Bahçeşehir Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6-7-8 Şubat'ta yapılması planlanan bütünleme sınavlarını ertelediğini duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat günü olumsuz hava şartlarından dolayı derslerin çevrim içi yürütülmesi kararını aldıklarını bildirdi.

Bilgi Üniversitesinden yapılan duyuruda, 6 Şubat Pazartesi İngilizce hazırlık programında eğitime ara verildiği açıklandı.

Türk-Alman Üniversitesi de 6 Şubat'ta üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan bilgilendirmede, "Üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile çalışanlarımız 6 Şubat'ta bir gün süreyle idari izinlidir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi. 

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