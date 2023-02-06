Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu

Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, birçok ilde okullar tatil edildi ve yarıyıl tatili uzadı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini bildirdi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI

Ankara Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiğini bildirdi.

OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER:

BİTLİS

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların kapalı olacağı duyuruldu. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, sevgili gençler; ilçemizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz şartlar nedeniyle, sağlığınız ve güvenliğiniz için, 06.02.2023 Pazartesi günü ilçe genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik.” denildi.

Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise ilçede yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk havadan dolayı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

KAHRAMANMARAŞ

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar Kahramanmaraş'ta da etkili oldu.

Önceki gün başlayan ve dün de devam eden kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Çağlayancerit İlçe Kaymakamlıkları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışıyla ilgili Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanan don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir mağduriyete yer vermemek amacıyla ilçe merkezi ve köylerdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tüm veli ve öğrencilerimize duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.

MUĞLA

Muğla'da Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yoğun kar ve buzlanma tehlikesine karşı 6 Şubat Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği aktarıldı.

DENİZLİ

Denizli'de yoğun kar yüksek kesimler ağırlıklı olmak üzere bölgede etkisini göstermeye devam ediyor.

Bazı noktalarda zincirsiz araç geçişine izin verilmezken, karın en çok etkisini gösterdiği Çameli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yapılan açıklamada, "Çameli İlçemizde İlçe Hıfzıssıha Kurulu Kararıyla 06.02.2023 Pazartesi günü olumsuz hava şartları nedeniyle ilçemizdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli,hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ADANA

Adana'nın; Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, Diyarbakır'ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi eğitim-öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir." ifadelerine yer verdi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi ve "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık.

Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil.

Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir.

Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." açıklamasını yaptı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, bugün için eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

SİVAS

Sivas'ta akşam saatlerinde yaşanabilecek don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, eğitim öğretime bugün için ara verildi.

Sivas Valiliği, açıklamasında, "Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı, il genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

MALATYA

23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesine saatler kala kar yağışının etkili olduğu Malatya’da okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve karayollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar, valilik kararıyla bir gün süreyle (Pazartesi) tatil edildi.

Yarın ayrıca kamuda görev yapan hamile ve engelli personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli ilimiz genelinde devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle olası risklerin önüne geçmek üzere 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde (Halk Eğitim, Gençlik Spor kursları vb. dahil) eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.

BAYBURT

Şubat ayının ilk günlerinde başlayan, aralıklarla yer yer etkili olan ve hafta sonu da aniden bastıran kar nedeniyle okullar açılmadan kar engeline takıldı.

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Bayburt İl genelinde, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Belirtilen tarihte hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.

HAKKARİ

Hakkari’de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar, pazartesi günü için tatil edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel öğretim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de bugün olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir.

Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, aynı gün il genelinde, hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

KARAMAN

Karaman Valiliği'nce, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacak.

ISPARTA

Isparta’da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, “Isparta ili genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ile köy ve mahalle yollarında oluşan buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten; her tür ve derecedeki resmi/özel örgün (ilkokul-ortaokul-lise) ve yaygın eğitim kurumlan ile okul öncesi eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel öğretim kurslarındaki eğitim/öğretim faaliyetlerine 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 bir gün süre ara verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

KAYSERİ

Kayseri Valiliği, yarın şehirde beklenen kar yağışından dolayı okullara bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hava durumu verilerine göre ilimiz genelinde bu gün akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklı şekilde devam edeceği, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber, Salı günü de devam edeceği değerlendirilmektedir.

Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak resmi/özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

GİRESUN

Giresun’da meteorolojinin uyarısının ardından eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü il merkezi ve ilçelerimizdeki eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.

Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 6 Şubat Pazartesi bir gün süreyle ara verilmiştir.

Bununla beraber merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise, köy okullarında eğitime bir gün ara verilirken, taşımalı eğitim dışındaki şehir merkezindeki okullarda eğitim öğretime eğitim öğretime devam edilecektir.” denildi.

NİĞDE

Niğde'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Meteoroloji'den alınan bilgiler çerçevesinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlenmek amacıyla, Niğde genelinde resmi/özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde 6 Şubat tarihinde eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

KÜTAHYA

Kütahya’da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”İlimizin batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelinde, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de yaşanması muhtemel olumsuz hava koşulları sebebiyle Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Gece saatlerinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Nevşehir Valiliği, yarın eğitime 1 gün ara verdiğini duyurdu.

Nevşehir Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimiz Nevşehir genelinde bugün gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklı şekilde devam edeceği Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı etkisini azaltmakla beraber Salı günü de devam edeceği değerlendirilmektedir.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler engelli ve hamile kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’da akşam saatlerinden itibaren ve takip eden günlerde aralıklı olarak başlayan kar yağışının etkisini artıracağı, buzlanma ve don tehlikesinin olacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kent genelinde bu gece beklenen kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almak amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştirerek tüm il birimlerini koordine etti. Vali Yiğitbaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyardı.

Yiğitbaşı, Afyonkarahisar sınırları içerisinde ilk ve orta dereceli tüm okullar, kreşler, gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinin yarın bir gün süre ile eğitime ara verileceğini bildirdi. Yiğitbaşı, kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını açıkladı.

BURDUR

Burdur’da süren yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur Valisi Ali Arslantaş tarafından eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitime ara verildiğini sosyal medya hesabından duyuran Vali Arslantaş, “Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı ilimiz genelinde devam ediyor, eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 7 Şubat 2023 Salı günü başlayacak." sözlerine yer verdi.,

KIRŞEHİR

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yarın okullara bir günlük ara verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Vali Mete Buhara, "Sevgili öğrenciler okulunuza kavuşmak için bir gün daha bekleyeceksiniz. Meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir günlük ara verilmiştir." dedi. Öte yandan yarın kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

ERZURUM

Erzurum’da yarı yıl tatilinin ardından yarın başlayacak olan eğitim öğretime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 6 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Öte yandan engelli ve hamile olan personeller de 6 Şubat Pazartesi günü izinli sayılacak.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, il genelinde yarın okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kentte gece geç saatlerde başlayıp gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

İKİ GÜN TATİL YAPAN İLLER DE VAR

SİİRT

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı köylerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar, 2 gün tatil edildi.

Şirvan İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada; ilçede kar yağışının etkisinin sürdüğü belirtildi ve ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği kaydedildi.

MUŞ

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte; buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği, şu ifadelerle açıklandı:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

BİNGÖL

Bingöl’de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır.” denildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da öğrencilerin merakla beklediği haber Elazığ Valiliği’nden geldi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında saat 17:00’da toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararla ilk ve orta dereceli okulların 6-7 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edilmesi kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili çocuklar, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde (ilçeler dahil) tatilin 2 gün uzatılmasına karar verdik. Bu arada engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.” denildi.