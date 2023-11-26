İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 262 şahıs yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İstanbul Sultangazi'de kaçak göçmenlere karşı yaptığı operasyon sonucunda 262 kaçak göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

KAYNAK: DHA
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 262 şahıs yakalandı

Sultangazi’de kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak göçmenleri barındıran ve yasadışı yollarla Avrupa'ya gitmelerini sağlayanların yaşadığı 10 ayrı adres tespit edildi.

Polis ekiplerinin adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli ve 47 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.Toplam 269 bin 780 lira para cezası uygulanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul genelindeki denetimlerde, 215 kaçak göçmen daha yakalandı. Gözaltına alınan toplam 262 kaçak göçmen sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Operasyon yapılan 10 adres zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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