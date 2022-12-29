29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul’da kaçak silah atölyesine polis baskını

İstanbul’da kaçak silah atölyesine polis baskını

İstanbul'da yasadışı olarak faaliyet gösteren bir silah atölyesine düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Baskında 45’i kurusıkı, 3’ü ruhsatsız 48 silah ile anahtarlık görünümlü 25 tabanca ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:15
Takip Et

İstanbul’da kaçak silah atölyesine polis baskını

İstanbul’da kaçak silah atölyesine polis baskını
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de bir atölyede üretilen silahların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları fiziki takibin ardından söz konusu yasadışı silah atölyesine önceki gün baskın yapıldı. 

Düzenlenen operasyon sonucunda kimlik bilgileri tespit edilen R.T., Ş.T., ve S.J. isimli 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 

Söz konusu illegal silah atölyesinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 45 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 45 şarjör, 91 şarjör, anahtarlık görünümlü 25 tabanca, 85 ateşleme tertibatı bulunmayan anahtarlık tabanca, 55 tabanca gövdesi ile sürgüsü, 19 namlu, atölyede silah imalatında kullanılan makineler ve silah üretiminde kullanılan silah parçaları ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlılar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Silah İmal ve Ticareti” suçu çerçevesinde mahkemeye çıkarıldı. 

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.J. isimli kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Ş.T. ve R.T. adlı diğer 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
1
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
2
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
4
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Sigaraya dev zam
5
﻿Sigaraya dev zam
﻿Sigaraya dev zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
6
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
7
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.