İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı

Saldırı, saat 16.30 sıralarında, Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye gerçekleşti.
İddiaya göre; beyaz renkli bir otomobille gelen yüzleri maskeli iki kişi, yanlarında getirdikleri Kalaşnikof marka tüfek ve tabancayla kahvehanede oturan vatandaşların üzerine ateş açtı.
Açılan ateşle bir kişi karnından vurularak ağır yaralanırken, bir kişinin de bacağına mermi isabet etti.
İki kişi de kollarını sıyıran mermiler sebebiyle hafif şekilde yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı ile ilgili tanıkları sorgularken, güvenlik kamerası kayıtları da inceleme altına alındı.
Saldırganların tespit edilip yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.
"KURŞUN BAŞIMIN ÜSTÜNDEN SEKTİ"
Saldırı sırasında kahvehanede bulunan Naci Bulut, 7 el ateş edildiğini belirterek bir anda silahların patladığını, vurulduğunun sandığını ifade etti.
Kurşunun başının üstünden sekerek tuvalete girerek parçalandığını belirten Bulut, merminin kalaşnikof mermisi olduğunu belirtti.
Bulut, iki kişinin ameliyatlık şekilde yaralandığını da dile getirdi.