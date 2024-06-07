İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı

İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı
Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da bir otomobille kahvehaneye gelen yüzleri maskeli iki kişi, içeridekilere kalaşnikof ve tabancayla ateş açtı. Yaşanan saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı 1

Saldırı, saat 16.30 sıralarında, Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye gerçekleşti.

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İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı 2

İddiaya göre; beyaz renkli bir otomobille gelen yüzleri maskeli iki kişi, yanlarında getirdikleri Kalaşnikof marka tüfek ve tabancayla kahvehanede oturan vatandaşların üzerine ateş açtı.

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İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı 3

Açılan ateşle bir kişi karnından vurularak ağır yaralanırken, bir kişinin de bacağına mermi isabet etti.

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İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı 4

İki kişi de kollarını sıyıran mermiler sebebiyle hafif şekilde yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

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İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı 5

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı ile ilgili tanıkları sorgularken, güvenlik kamerası kayıtları da inceleme altına alındı.

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İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı 6

Saldırganların tespit edilip yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

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İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı 7

"KURŞUN BAŞIMIN ÜSTÜNDEN SEKTİ"

Saldırı sırasında kahvehanede bulunan Naci Bulut, 7 el ateş edildiğini belirterek bir anda silahların patladığını, vurulduğunun sandığını ifade etti.

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İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı 8

Kurşunun başının üstünden sekerek tuvalete girerek parçalandığını belirten Bulut, merminin kalaşnikof mermisi olduğunu belirtti.

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İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı 9

Bulut, iki kişinin ameliyatlık şekilde yaralandığını da dile getirdi.

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