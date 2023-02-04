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İstanbul’da kar tatili olacak mı? Pazartesi İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi?

Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul ve Ankara’da kar yağışı beklenirken okullarda kar tatili olacak mı merak ediliyor. Peki, İstanbul’da kar tatili olacak mı? Pazartesi İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi?

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 16:20
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İstanbul’da kar tatili olacak mı? Pazartesi İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi?

İstanbul’da kar tatili olacak mı? Pazartesi İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi?
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İstanbul ve Ankara’da kar yağışının etkisine göre okulların kar tatili edilip edilmeyeceği merak ediliyor. 6 Şubat Pazartesi Ankara ve İstanbul’da okullar tatil mi öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul’da kar tatili olacak mı? Pazartesi İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi?

Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul ve Ankara’da Pazar gününden itibaren kar yağışı etkili olacak. İstanbul ve Ankara’da kar yağışının etkisine göre okulların tatil edilip ya da edilmemesi karar verilecek.

Bir süredir beklenen kar yağışının İstanbul’a Pazar günü gelmesi beklenirken, haftanın son günlerine dek devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da yaşanan kar yağışları nedeniyle okulların tatil olması sonrasında öğrenciler ve veliler bu yıl da tatil olacak mı merak ediyor. Peki, İstanbul’da kar tatili olacak mı? Pazartesi İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi?

6 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, Pazar günü sabah 08:00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışının etkisine göre okulların tatil edilip ya da edilmemesi karar verilecek.

6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin Ankara Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları bekleniyor. Ancak henüz 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, önceki gün Ankara'nın merkezinde başlayan kar yağışı, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda ve ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

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