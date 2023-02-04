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Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan 23 Güney Koreli turist ile 2 tur otobüsü çalışanı, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:41
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Boluda karda mahsur kalan turistler kurtarıldı

Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
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Tur otobüsüyle Kocaeli'den Beypazarı yönüne giden 23 Güney Koreli turist ile şoför ve muavin, Mudurnu Muratlar köyü mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Tur otobüsü, İl Özel İdaresinden istenen iş makinesinin yardımıyla yaklaşık 3 saatte bulunduğu yerden çıkarıldı.

Taşkesti Jandarma Karakolunda kişisel ihtiyaçları giderilen turistler, ikramın ardından yollarına devam etti. (AA)

 

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