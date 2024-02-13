İstanbul’da kemerli yol verme kavgası

Trafikteki kavga dün öğle saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. Sözlü tartışmada seslerin yükselmesiyle birlikte taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü. O esnada araç sürücüsü yerde bulunan motosikleti tekmelemeye başladı.

Ardından pantolonundan çıkardığı kemerle tartıştığı sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle araç sürücüsü güçlükle sakinleştirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.