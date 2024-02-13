İstanbul’da kemerli yol verme kavgası

Kaynak: İHA
İstanbul’da kemerli yol verme kavgası
Kağıthane Çağlayan’da motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme kavgasında ortalık karıştı. Sinirlerine hakim olamayan araç sürücüsü pantolonundan çıkardığı kemerle motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Trafikteki kavga dün öğle saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. Sözlü tartışmada seslerin yükselmesiyle birlikte taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü. O esnada araç sürücüsü yerde bulunan motosikleti tekmelemeye başladı.

Ardından pantolonundan çıkardığı kemerle tartıştığı sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle araç sürücüsü güçlükle sakinleştirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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