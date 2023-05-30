İstanbul’da kentsel dönüşüm dolandırıcılığı iddiası

İHA’nın haberine göre, Avcılar Cihangir Mahallesinde 11 kişi, oturdukları binanın kentsel dönüşüme girmesi için ünlü bir siyasetçinin akrabaları olduklarını söyleyen ve kısa sürede inşaatı tamamlayacağını vaat eden müteahhit bir firma yetkilisi O.K, ile Ekim 2022’de anlaşma sağladılar. Bunun üzerine11 mülk sahibi, notere giderek yapım sözleşmesi imzalayarak, firmanın ilk etapta talep ettiği 1.5 milyon TL’yi yatırdılar. Sözleşme imzalandıktan sonra 5 katlı bina yıktırıldı. Bir süre sonra inşaatta herhangi bir çalışmanın olmadığını gören mülk sahipleri, firma ile irtibata geçip çalışmanın neden başlamadığını sordu. Bunun üzerine firma mülk sahiplerine, yakında başlayacaklarını söyledi. Ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı.

Bunun üzerine 11 kişi, avukata giderek durumu anlattı. Avukatın evrakları incelemesiyle firmanın sözleşmeyi imzalayanları borçlandırdığı ortaya çıktı. Toplanan 11 mülk sahibi bugün Küçükçekmece Adliyesine giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

“PARALARIN YÜZDE 30’NU YATIRDIK”

Suç duyurusunun ardından basının sorularını yanıtlayan ve kendi binalarını yıktırdığını anlatan mağdurlardan Ömer Erdoğan, “Dönüşüm mağdurlarından bir tanesiyim. Avcılar'da kentsel dönüşüm olayının başlamasıyla beraber malum dolandırıcılar da tabii piyasaya çıkmış. Biz de bu dolandırıcıların mağdurlarından biriyiz şu anda. Noterde inşaat yapım sözleşmesi yaptık bir firmayla. Ve bu firmaya işte istenilen paraların yüzde otuzunu yatırdık. Aradan aşağı yukarı altı ay gibi bir zaman geçmesine rağmen herhangi bir işlem başlatılmadı. İşte ruhsat vesaire falan alacağız, yapacağız deniliyor. Ancak herhangi bir şey yok. Bizi sürekli bazı cümlelerle öteliyorlar. Ne inşaata başladılar ne de paramızı ödüyorlar. Ortada kaldık şu anda. Biz yani mağduruz. Paralarımızı da ödedik. Dekontları burada. Sözleşmemiz burada. Ama herhangi bir iş yok. Şu anda mağdur durumdayız” diye konuştu.

“YURT DIŞINDAN GELDİM ÇOCUKLA ORTADA KALDIK”

Gurbetçi olduğunu ve dolandırıldıktan sonra ortada kaldığını anlatan Serhan Bulamacı, “Ben de mağdurlardan biriyim. Gurbetten geldik. Dedik memlekete yerleşelim. Çocuğum oldu. Gelelim dedik. Bir müteahhit firmaya güvendik. Kentsel dönüşüme biz de girdik. Şu an ortada kaldık. Bir kazma kürek attıkları yok, ortada çocukla aileden aileye dolaşıyoruz, öyle rezil olduk. Şu an bekliyoruz. Adalete güveniyoruz, yardımcı olurlar” ifadelerini kullandı.

“PARA YATIRILDIKTAN SONRA CEVAP VERMEDİLER”

Mağdurlarla birlikte firma ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Avukat Ceylan Irmak Beşiroğlu, “Avcılar'da bir bina sahipleri evlerinin kentsel dönüşüme sokulacağı vaadiyle kandırıldı. Ünlü ve sevilen bir siyasetçinin ismini kullanarak söz konusu kişilerle tanışan, resmi gösterilen iki kişi müvekkillerimizi maalesef ki dolandırdılar ve sağlam bir bina bu kişilerin vaatleri sebebiyle yıkıldı. Yıkıldıktan sonra kentsel dönüşümüne sokulup yeniden yapılacağı vaat edilirken hiçbir adım atılmadı. Üstelik bankadan sözleşme yapılıp paralar hesaba atıldıktan sonra bu kişilere ulaşılamaz hale geldi. Bu kadar insan binalarını yıktırdıktan sonra evsiz ve sokakta kaldılar. Mağdurlar bugün burada haklarını aramak üzere şikayet dilekçelerini veriyorlar” dedi.

İnşaat çalışması yapılmadığı gibi atılan imzalarla mağdurların borçlandırıldığını anlatan Beşiroğlu, “Aynı zamanda dolandırılmakla kalmadılar. Eğer paraları ödemezlerse daire başı 150 bin TL borçlandıklarına dair de haberleri olmadan imza attılar. Çünkü imzaladıkları sözleşmede caydığınız ve parayı yatırmadığınız takdirde daire başı 150 bin TL tazminat ödenecektir maddesi vardı. Bir de bu yönüyle mağdur oldular” ifadelerini kullandı.

“ÜNLÜ VE TANINAN BİR SİYASETÇİNİN İSMİNİ KULLANARAK GÜVEN KAZANMIŞLAR”

Vaat sırasında ünlü ve sevilen bir siyasetçinin ismi kullanıldığını anlatan Irmak Beşiroğlu, “Şu anda 11 tane mağdur söz konusu. Ve binaları yıkılmış, içinde oturulacak durumda değil. Kesinlikle yeniden yapılmamış ve inşaat şirketine burada yakında olmasına rağmen ulaşamamaktayız. Ancak yeniden yaptırmaya kalktıklarına daha da bu zarar yükselmektedir. Evet kendi oturdukları kendilerine ait bir bina. Kentsel dönüşüme sokacakları vaat edildiği için binayı yıktırdılar. Bina yıkıldı ve hepsi şu anda sokakta kaldılar” diye belirtti.

Evleri yıkılan 11 mağdur avukatları ile birlikte Küçükçekmece Adliyesinde savcılığa giderek suç duyuruşundu bulundu.