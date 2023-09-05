İstanbul'u sel vurdu. Araçlar sel sularına kapılıp sürüklendi

İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oluyor.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

İlçede birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arnavutköy'e kentin diğer ilçelerinden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy'e giden birçok noktada araçlar yollarda kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde bekliyor.

GECE SAATLERİNDE DE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Arnavutköy'de yollar dereye dönerken birçok ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Evini su basan vatandaş kovayla suyu boşaltmaya çalışırken, yağmura kapılan motosikleti vatandaşlar zor kurtardı. Arnavutköy'de bir otoparkı da su bastı.

Anadolu Mahallesi'nde sokaklar dereye dönerken, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kurulan semt pazarı da sular altında kaldı. İstanbul'da sağanak yağışın, akşam saatlerinde ve gece de etkili olması bekleniyor. Küçükçekmece’de ise bazı otomobiller suya gömüldü.

Tekstil atölyesini su basan bir vatandaş, "Atölyemi su bastı. Gittikçe çoğalıyor su. Sıkıntı yaşıyoruz. Yağmur yağdığında bu sıkıntıları yaşıyoruz. Mahsur kalma yok ama malzemelerimiz var. Zarar gördü bazıları." diye konuştu.

METRO İSTASYONUNU SU BASTI

Sağanak yağış Arnavutköy'ün ardından Başakşehir'i de vurdu. İlçede bazı sokak ve caddeler göle dönerken metro istasyonunu su bastığı da öğrenildi.

VALİ GÜL'DEN İSTANBUL'DAKİ SAĞANAK İÇİN UYARI

İstanbul'un başta Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan sağanak yağışla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül de bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu 'X'ten paylaşımda bulunan Gül, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim."