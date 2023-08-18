İstanbul'da kısa mesafe cinayeti. Taksicinin öldüresiye dövdüğü adam öldü

Beyoğlu'nda kısa mesafe nedeniyle çıkan kavgada, taksici, 57 yaşındaki Fas uyruklu adamı ve yumruklarla dövüldü. Kavga esnasında yere düşerek başını çarpan adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da kısa mesafe cinayeti. Taksicinin öldüresiye dövdüğü adam öldü

Olay, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescid Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında yaşandı.

11 yıl önce ailesiyle birlikte yurda gelen 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra bir gece kulübünde bodyguardlık yapmaya başladı. Bu süre içerisinde ikamet izninin süresi dolan adam, ülkesi Fas'a döndü. Yaklaşık 3 ay sonra geri gelen adam, ikamet iznine başvurarak sonucunu beklemeye başladı.

aw010936-01.jpg


KISA MESAFE TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Bu süre zarfında adam olay günü arkadaşlarını ziyaret etmek için eskiden çalıştığı gece kulübüne gitti. Sabah saatlerinde kulüpten çıkan Doumane, Şişli Mecidiyeköy'deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Taksici iddiaya göre adamı, gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almadı. Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurdu. Bu duruma sinirlenerek aracından inen taksici ile adam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü olayda, taksici adamı iterek yere düşürdü. Yerden kalkan adam, taksicinin üstüne yürüyerek kavgayı sürdürdü.

aw010936-02.jpg

TAKSİCİ KAÇTI

Devam eden kavgada taksici, attığı yumrukla Doumane'yi bir kez daha yere düşürdü. Başını asfalta çarpan adam olduğu yerde hareketsiz şekilde kalırken, taksici ise aracına binerek kaçtı.

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

aw010936-03.jpg


BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Jamal Doumane'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Burada müdahalesine devam edilen adamın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Adam ardından ambulansla Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan adamın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Gece saatlerinde ise hayati fonksiyonları duran adamın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

aw010936-08.jpg


“TÜRKİYE DEVLETİNE GÜVENİYORUM, EŞİM İÇİN ADALET İSTİYORUM”

Olayla ilgili konuşan adamın eşi Fatima Krib, “Eşim Taksim'de bir taksi durduruyor ve taksici ile aralarında tartışma yaşanıyor. Kısa mesafe olduğu söyleyerek onu almak istemiyor. Daha sonra aralarında tartışma çıkıyor ve eşim kapıyı sertçe vurarak taksiden iniyor. Taksici de sinirlenerek eşime yumruk arıyor. Darbenin etkisiyle eşim yere düşüyor ve kafasını kaldırıma vuruyor. Ardından çevredekiler ambulansa haber veriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Beni tanımadığım bir numara aradı ve ‘eşinizi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüyoruz' dedi. İlk müdahalenin ardından yoğun bakımda yer olmadığı için ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu çok ağır. Sürekli kalbi duruyor, yarım saatten fazla kalbi durdu. Beyin ölümü gerçekleşti. Ben ziyaret ettiğimde gördüm ki eşim bitti. Ben Türkiye devletine güveniyorum, eşim için adalet istiyorum” dedi.

aw010936-07.jpg

KAÇAN TAKSİCİ YAKALANDI

Yaşananların ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda adamı döverek beyin ölümüne sebep olan taksicinin Doğan G. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda kullandığı taksinin plakasının da 34 TAV 28 olduğunu belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Doğan G.'yi Balo Sokak'ta kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı.

aw010936-06.jpg

EV HAPSİ CEZASINA ÇARPTIRILDI

Gözaltına alınan Doğan G., ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Burada adamı dövdüğünü itiraf eden ve yaşananları anlatan Doğan G. “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

aw010936-04.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
Son Haberler
Depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım çöktü Güncel
Depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım çöktü
Stefano Okaka yüzde 90 Gaziantep'te Spor
Stefano Okaka yüzde 90 Gaziantep'te
Vaşak fotokapanın önüne oturup bir de poz verdi Güncel
Vaşak fotokapanın önüne oturup bir de poz verdi
Uçağın motoru alev aldı. Yolcular dehşeti yaşadı Dünya
Uçağın motoru alev aldı. Yolcular dehşeti yaşadı
İngiltere’de Kurulan Ecospend’in Kurucusu Metin Erkman Kimdir? Güncel
İngiltere’de Kurulan Ecospend’in Kurucusu Metin Erkman Kimdir?
Memur-Sen'den bakanlık önünde eylem Güncel
Memur-Sen'den bakanlık önünde eylem
İstanbul için ‘eyvah’ dedirten su açıklaması. Ağustos ve eylül ayları da kurak geçecek Güncel
İstanbul için ‘eyvah’ dedirten su açıklaması. Ağustos ve eylül ayları da kurak geçecek