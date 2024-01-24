İstanbul’da korkutan yangın

Kaynak: İHA
İstanbul’da korkutan yangın
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yan binaya da sıçraması üzerine, vatandaşlar tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 576 Sokak’ta bulunan 2 katlı binada saat 21.00 sıralarında meydan gelen yangında, edinilen bilgilere göre bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Alevlere teslim olan binadaki vatandaşlar dışarı çıkarken, yükselen alevler evin bitişiğinde bulunan bir binanın çatı katına da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bina sakinleri tahliye edip yangına müdahale etti.

Ölen yada yaralanaın olmadığı yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

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