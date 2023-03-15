İstanbul'da lise maçında skandal! Üsküdarlı öğrencilerden Musevi Lisesi takımına Nazi selamı

İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi arasında oynanan futbol maçında bir grup liselinin gol sevinçlerini toplu Nazi selamı vererek yaptığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

KONU SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Konuyu ilk olarak sosyal medyada gündeme taşıyan Twitter kullanıcısı İzzet Stamiti, "Bugün oynanan liseler arası futbol müsabakasında Üsküdür Amerikan Lisesi oyuncuları gol sevinçlerini Ulus Musevi Lisesi oyuncularına gol sevinçlerini Nazi selamı vererek kutlamışlar. Hem de bir tanesi değil topluca yapmışlar @MilliEgitimBak @tyahuditoplumu" diye paylaştı.

TÜRK YAHUDİ TOPLUMU'NDAN CEVAP GECİKMEDİ

Türk Yahudi Toplumu, Stamiti'nin bu açıklamalarına sosyal medyadan yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ OLAY SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Üsküdar Amerikan Lisesi ise bu olay sonrası resmi bir açıklamasında; "1876 yılından bu yana nesiller yetiştiren Üsküdar Amerikan Lisesi olarak; Ulus Özel Musevi Lisesi ile gerçekleştirilen bir futbol maçında, b,r takım oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz.

Kurum ve eğitim felsefemiz gereği, her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu önemle vurgulamak isteriz. Ulus Özel Musevi Lisesi okul yetkilileri ile ivedilikle görüşüp üzüntülerimizi iletmiş ve gerekli soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız.

Konunun hassasiyet ve önemle tarafımızdan takip edileceği tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

MÜDÜR ÖZGÜR AKAS KONUŞTU

Gerçek Gündem’e konuşan Üsküdar Amerikan Lisesi Müdürü Özgür Akas ise durumun sosyal medyaya yansıdığı gibi olmadığını belirterek, topluca yapılmış bir davranış değil, tek öğrencinin düşünmeden yaptığı bir davranış olduğunu söyledi. Akas, "Çok üzgünüz. Ulus Musevi Lisesi’ni Müdürünü ve Genel Koordinatörünü de dün olaydan sonra hemen arayıp, üzüntülerimizi ve özürlerimizi kendilerine bildirdim.

Yanlış aktarılan bilgi var. Topluca yapılmış bir şey değil, sadece bir öğrencinin davranışı var. Velisi de konuyla ilgili üzüntülü. Üzüntülerini ifade ettiği bir dilekçesi de var.

Milli Eğitim Bakanlığı disiplin kanunları çerçevesinde gereği yapılacak. 16 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz, savunmak için söylemiyorum. Öğrenci de gerçekten çok üzgün.”



"BU KONUDAKİ TONUMUZ BELLİDİR"

Akas, konuşmasının devamında koçun takımı hemen sahadan çektiğini şu sözlerle belirtti; “Olay üzerine koçumuz takımı hemen çekiyor. Ne bizim öğretmenimiz ne karşı takım öğretmeni olayı birebir görmüş değiller. Çocuk elini kaldırır kaldırmaz zaten arkadaşları onun üzerine abanıp, ‘ne yapıyorsun’ diye elini indirmişler. Ulus Musevi Lisesi Beden Eğitimi öğretmeninin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilen şikâyet dilekçesinde de yazıyor. Şu forma numaralı öğrenci olarak da belirtilmiş. Her iki okul da turnuvalarda her zaman birlikte. Derin üzüntümüzü olayın hemen akabinde kendileri ile paylaştık. Lisemize yönelik karalama yapılması bizi çok üzüyor. Bu konudaki tonumuz 147 yıldır bellidir. Bizim tarafımızdan asla kabul edilebilir bir şey değil."

