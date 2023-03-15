Naci Görür İstanbul için son uyarısını yaptı: Depremin şiddeti 9'u bulur

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Elazığ depremlerini önceden tahmin ederek uyarılarda bulunan bir bilim insanıdır. Görür, deprem alarmı verilen bölgeleri açıklarken, olası bir Marmara depreminin şiddetinin 9 olabileceğini belirtti.

Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir ile yaptığı röportajda, Görür, Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı verdiklerini ve özellikle kıyıda on kilometre içindeki alanlarda depremin oldukça şiddetli hissedileceğini belirtti. Ayrıca, Avrupa Yakası'nda deprem zararlarının daha fazla olacağını söyledi.

Naci Görür, depremin şiddetinin 9.0'a kadar çıkabileceğini ifade etti.

Prof. Görür, şunları kaydetti:

“Depremler olmadan dahi biz Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı vermiştik, bu bir. Ikincisi Erzincan’ın doğusunda, Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu Fay’ında deprem beklediğimizi öngörmüştük. Onun dışında Ege bölgesi, orası zaten sık sık küçük depremlerle sarsılıyor. Oradaki depremlerin kaynağı da bu Helen Kıbrıs Yayı, orada hareketlilik fazla. Dolayısıyla İzmir’den Antalya’ya kadar kıyı bölgelerimizde irili ufaklı depremler öngörülüyor. Oranın tektonik yapısı gereği. Bir de bu 6 Şubat depremleri nedeniyle belki Adana Bölgesi’nde de stres transferi nedeniyle bazı faylarda hareketlenme olabilir. Hatta Kıbrıs’ı dahi düşündük. Doğu Anadolu Bölgesi’ne yakın olarak; Kayseri, Sivas, Erzincan’ın doğusu yani Bingöl yakınları, Malatya. Malatya’nın özellikle kuzeybatısı, kuzeyi. Orada Malatya Fayı ve Tuzla Fayı. Oralarda belirli hareketlenmeler gözlemlenebilir.”

Görür, yaklaşan seçimlere işaret etti ve seçmene can güvenliğini sağlayacak siyasetçilere oy vermesi çağrısında bulundu.