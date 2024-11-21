İstanbul'da lodos hayatı zorlaştırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da lodos hayatı zorlaştırdı

Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodosun etkileri sürüyor. Öğle saatlerinde İstanbul genelinde başlayan sağanak yağış hayatı zorlaştırdı.

Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodosun ardından öğle saatlerinde İstanbul genelinde sağanak yağış başladı. Silivri'de zaman zaman şiddetini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, Şile'de şiddetli lodos etkili oldu.

Meteorolojinin uyarıları sonrasında İstanbul'da lodos sabah saatlerinde etkisini artırdı. Silivri'de de sabah saatlerinde etkili olan lodos öğle saatlerinden itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bazı vatandaşlar ise fırtınaya rağmen fotoğraf çekti. Cadde ve sokak aralarında su birikintileri oluştu.

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Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkiinde ise dev dalgalar oluştu.

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Lodos Şile'de de etkili oldu. Şile açıklarında avlanan balıkçı tekneleri şiddetli lodos nedeniyle Şile Limanına yanaştı.

İstanbul'da lodos hayatı zorlaştırdı

İstanbul'da lodos hayatı zorlaştırdı

İstanbul'da lodos hayatı zorlaştırdı

İstanbul'da lodos hayatı zorlaştırdı

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