Bursa'da, 20 ton domates yüklü kamyonda yangın çıktı

Yangın, akşam saatlerinde Bursa'nı Orhangazi ilçesi İznik Yolu Otoban Kavşağı mevkinde seyreden yaklaşık 20 ton domates yüklü kamyonda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 34 DC 1790 plakalı kamyonun lastiğinden yükselen alevleri fark eden sürücüsü Mehmet Akif Gayretli (62), aracını emniyet şeridine çekti.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yangın büyüyerek kamyonu sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.