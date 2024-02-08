İstanbul'da marketin çöpe attığı ürünleri almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi. Sizi bu hale düşürenler utansın

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da marketin çöpe attığı ürünleri almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi. Sizi bu hale düşürenler utansın
İstanbul’da bir zincir market, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünleri çöpe attı. Çöpe atılan ürünleri çocuklarıyla birlikte toplamaya çalışan vatandaşlar birbirini ezdi.

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar temel besin ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.

İstanbul’un İkitelli ilçesinde bir zincir market çalışanı tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan ürünleri çöpe attı.

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“ÇÖP KUTUSUNDAN TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ TOPLADILAR”

Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde, bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte çöp kutusunun içine girerek çöpe atılan ürünleri topladı.

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Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları yaşanan görüntülere “Ülke ne hale geldi” diyerek tepki gösterdi.

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