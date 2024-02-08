İstanbul'da marketin çöpe attığı ürünleri almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi. Sizi bu hale düşürenler utansın

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar temel besin ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.

İstanbul’un İkitelli ilçesinde bir zincir market çalışanı tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan ürünleri çöpe attı.

“ÇÖP KUTUSUNDAN TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ TOPLADILAR”

Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde, bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte çöp kutusunun içine girerek çöpe atılan ürünleri topladı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları yaşanan görüntülere “Ülke ne hale geldi” diyerek tepki gösterdi.