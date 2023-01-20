20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Açılışa özel indirimi duyan koştu. Vatandaşlar birbirini ezdi

Açılışa özel indirimi duyan koştu. Vatandaşlar birbirini ezdi

Rize'de bir mağaza, ilk açılışına özel indirim yapacağını duyurdu. Vatandaşlar kuyrukta saatlerce bekledi, içeri girmek için adeta yarıştı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:18
Takip Et

Mağaza açılışa özel indirim yaptı: Kuyrukta saatlerce beklediler

Açılışa özel indirimi duyan koştu. Vatandaşlar birbirini ezdi
+
Aa
-

Rize'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca kampanyayı duyan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Rize'de bir mağazanın ilk açılışına özel indirim yapacağı duyurusu üzerine vatandaşlar, açılıştan önce mağazanın önünde sıraya girdi.

Kepenklerin açılmasıyla vatandaşlar kapıdan içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı.

ÜRÜNLERİ ALMAK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar adeta yarıştı.

Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
20.01.2023 15:42
Bu kafa ile gelde geliş, nah gelişiriz, ulen milyar dolarlar boşa harcanıyor, onu göremiyor, üç kuruş eksiğe alacak için neredeyse canından olacak, koş vatandaş koş !!!  
 
Yusuf
20.01.2023 15:25
Aldıkları da iki bardak iki paspas...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
6
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.