Açılışa özel indirimi duyan koştu. Vatandaşlar birbirini ezdi

Rize'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca kampanyayı duyan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Rize'de bir mağazanın ilk açılışına özel indirim yapacağı duyurusu üzerine vatandaşlar, açılıştan önce mağazanın önünde sıraya girdi.
Kepenklerin açılmasıyla vatandaşlar kapıdan içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı.
ÜRÜNLERİ ALMAK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER
Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar adeta yarıştı.
Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.
(Kaynak: İHA)
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