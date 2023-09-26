İstanbul'da metrobüs yolundaki bakım nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) metrobüs yolunda başlatılan beton döküm çalışması nedeniyle bazı bölgelerde araçlar, D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

KAYNAK: AA
İstanbul'da metrobüs yolundaki bakım nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

Yönlendirme yapılan yollarda, sadece metrobüslerin ilerlemesi için geliş-gidiş istikametinde birer şerit dubalar konularak diğer araçların geçişine kapatıldı.

Bu durum da Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Bayrampaşa ve Fatih'in bazı bölgelerinde D-100 kara yolunda araç yoğunluğuna sebep oluyor.

Bu yolu kullanan bazı araç sürücüleri, trafik yoğunluğundan şikayet ederek metrobüs yolundaki çalışmaların gece yapılmasını talep ediyor.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığınca 1 Temmuz 2022'de başlatılan çalışmanın bu etabında, Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz arasındaki 12 durak ile Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 14 duraklı güzergah yenilenecek.

4 ayda tamamlanması planlanan çalışmanın ardından metrobüs yolunda 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmaması hedefleniyor. Bu yenileme sayesinde her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek kalmayacağı öngörülüyor.

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