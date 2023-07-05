İstanbul'da narkotik denetimi

İstanbul Emniyeti il genelinde narkotik denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da narkotik denetimi

İstanbul genelinde narkotik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 7 ilçede ve 20 noktada uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.

Denetime İlçe Emniyet Müdürlükleri, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Spor Şube ekipleri katıldı. Bahçelievler Fetih Caddesi'nde ve Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi'nde ise polis ekipleri tarafından şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

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