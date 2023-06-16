İstanbul'da otomobil dev çukura düştü

Küçükçekmece'de gece saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir araç şantiye alanının bulunduğu yerdeki çukura düştü. Evli çift yaralandı.

İstanbul'da otomobil dev çukura düştü

İHA'nın haberine göre, kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece, Atakent Yan Yol Caddesi'nde gerçekleşen kazada, iddiaya göre araçta karı koca bir çift seyir halindeyken kadın sürücünün direksiyonu toparlayamaması sonucu araç yolun yan tarafındaki şantiye alanındaki çukur bölgeye düştü.

Araçtaki karı koca çift kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ekipleri ve araç çekicisi geldi. 16 AGG 859 plakalı araç düştüğü çukurdan ekiplerin ve çekicilerin müdahalesi sonucu kaldırıldı.

aw915277-01.jpg

aw915277-02.jpg

aw915277-03.jpg

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Türkiye'nin dev kömür şirketi iflasın eşiğinde. Kömür kralı olarak anılıyordu Ekonomi
Türkiye'nin dev kömür şirketi iflasın eşiğinde. Kömür kralı olarak anılıyordu
Milli Takım'ın Letonya maçının kanalı belli oldu. İşte ilk 11'ler Spor
Milli Takım'ın Letonya maçının kanalı belli oldu. İşte ilk 11'ler
TFF Başkanı Büyükekşi'nin çevirdiği dolapları Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
TFF Başkanı Büyükekşi'nin çevirdiği dolapları Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Gümüşhane’de istinat duvarı çöktü, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı Yaşam
Gümüşhane’de istinat duvarı çöktü, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı
Peru'da 3 bin yıldan daha eski bir mumya tespit edildi Dünya
Peru'da 3 bin yıldan daha eski bir mumya tespit edildi
Tarikatta istismar davasında yeni gelişme: 11 yıl sonra 5 yeni gözaltı Güncel
Tarikatta istismar davasında yeni gelişme: 11 yıl sonra 5 yeni gözaltı