İstanbul’da özel hastanede doktor hastaya tecavüz etti. Hasta narkoz etkisindeydi odaya giren hemşire yakaladı

Kaynak: NTV
İstanbul’da özel hastanede doktor hastaya tecavüz etti. Hasta narkoz etkisindeydi odaya giren hemşire yakaladı
İstanbul Bağcılar’da bir özel hastanede doktorun bir hastaya tecavüz ettiği ortaya çıktı. Hastanın o anlarda narkozun etkisi altında öğrenilirken odaya giren hemşire doktoru yakaladı.

Bağcılarda özel bir hastanede estetik ameliyat yaptıran kadın, doktoru tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurdu.

NTV’den Tugay Saday’ın haberine göre, ameliyatın ardından dinlemesi için özel odaya alınan 30 yaşındaki yabancı uyruklu hastasının olduğu odaya giren doktor, içerideki hemşireyi dışarı çıkardı ve genç kadın taciz etmeye başladı.

Hasta narkozun etkisinden karşı koyamazken yaşananlara şahit olan hemşire hemen polis çağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine polis ekipleri, doktoru gözaltına aldı. Şüpheli doktor suçlamaları redderek emniyette ifade vermedi ve adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan mağdur ve hemşirenin ifadeleri doğrultusunda doktorun tutuklanmasına karar verildi.

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