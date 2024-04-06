İstanbul’da özel hastanede doktor hastaya tecavüz etti. Hasta narkoz etkisindeydi odaya giren hemşire yakaladı

İstanbul Bağcılar’da bir özel hastanede doktorun bir hastaya tecavüz ettiği ortaya çıktı. Hastanın o anlarda narkozun etkisi altında öğrenilirken odaya giren hemşire doktoru yakaladı.