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İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonu: Piyasa değeri 5 milyon TL

İstanbul'da polis ekipleri Esenler ve Zeytinburnu’ndaki depo ve iş yerine kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 milyon TL olan 8 bin 420 adet kaçak elektronik sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:12
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İstanbul’da piyasa değeri 5 milyon TL olan kaçak elektronik sigara ele geçirildi

İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonu: Piyasa değeri 5 milyon TL
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İstanbul Esenler ve Zeytinburnu’nda piyasa değeri 5 milyon TL olan 8 bin 420 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri elektronik sigaraları piyasaya sürmeye çalışan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışma çerçevesinde ekipler Esenler ve Zeytinburnu'ndaki depo ve iş yerine operasyon düzenlendi. 

Operasyonda piyasa değeri 5 milyon TL olan 8 bin 420 adet elektronik sigara ve 9 bin 324 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


(Kaynak: İHA)

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