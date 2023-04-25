İstanbul'da sahte döviz operasyonu: Milyonlarca lira değerinde döviz ele geçirildi

İstanbul'da yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan sahte döviz ele geçirildi.

İstanbul'da sahte döviz operasyonu: Milyonlarca lira değerinde döviz ele geçirildi

İstanbul’da bir eve düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan sahte 1 milyon 140 bin dolar ile 100 bin euro ele geçirilirken, yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

SURİYE UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “sahtecilik” suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yabancı bir kişinin sahte dolar ve avro para ürettiği ve piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde bugün erken saatlerde eve yapılan operasyonda Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

1 MİLYON 140 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda bavul içerisinde 1 milyon 140 bin Amerikan doları (yaklaşık 23 milyon 285 bin TL değerinde) ve 100 bin euro (2 milyon 246 bin 900 lira tutarında) olan sahte paralar ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriyeli şüphelinin, sahte para üretip bunları piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi. Sahte paralarla yakalanan zanlı, polisteki ifade işlemlerinden sonra bugün adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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