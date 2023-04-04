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Seri numaraları sıralı dolar paniği

Son dönemde piyasada seri numaraları sıralı dolarlar paniğe neden oldu. Seri numaraları peş peşe olan dolarları bankaya götürenler, sahte olup olmadığını sordular.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 17:19
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Piyasada seri numaraları sıralı dolar paniği

Seri numaraları sıralı dolar paniği
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Paramedya'nın haberine göre,bankalardan alınan dolarların seri numaraları peş peşe olunca, vatandaş panik oldu. Bankalardan alınan seri numaraları sıralı TL banknotlardan sonra şimdi de piyasada seri numaraları art arda sıralı dolarlar görülmeye başladı.
Özellikle Kapalıçarşı ve piyasadan alınan 100’lük dolarların seri numaralarının birbirini takip etmesi bazı vatandaşların bu dolarları sahte soruları sormasına nede oldu. Söz konusu seri numaraları sıralı dolarların sahte değil gerçek olduğu ortaya çıktı.
SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Seri numaraları yüzlerce sıralı 100 dolarların arkasından dolar talebi olduğu ortaya çıktı. Paramedya’ya bilgi veren bir banka yetkilisi, “Son dönemde özellikle Kapalıçarşı olarak da adlandırılan serbest piyasada dolara büyük talep var. Döviz bürolarının bankalardan bu dolarları talep etmesi nedeniyle büyük bir efektif sıkıntısı yaşandı. Bu durumlarda bankalar FED’in Almanya’da bulunan depolarından dolar talep etmekte. Bu dolarla Türkiye’ye uçakla gelmektedir ve gerçektir “diye bilgi verdi.

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