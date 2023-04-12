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Bakkal görünümlü ‘havala’ ofisi. İçeride her türlü dolap dönüyor

İstanbul’da yasa dışı yollarla para transferi yapılan bakkal görünümlü bir iş yerine operasyon düzenlendi. Biri Afgan olmak üzere iki kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 10:00
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Bakkal görünümlü havala ofisinde her türlü dolap dönüyor

Bakkal görünümlü ‘havala’ ofisi. İçeride her türlü dolap dönüyor
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir’de dışarıdan bakkal gibi görünen bir iş yerine baskın yaptı.

BAKKAL GÖRÜNÜMLÜ ‘HAVALA’ OFİSİ

Baskın yapılan işyerinde yabancı vatandaşlara yönelik yasadışı birçok faaliyetin yapıldığı belirlendi. Ofis olarak da kullanılan bakkalda, yabancıların ikamet işleri, döviz alım satımı ve yasa dışı uluslararası para transferi yapıldığı ortaya çıktı.

Tabelası bulunmayan işyerinde ayrıca Türkiye’ye yasadışı giriş yapan yabancı uyruklulara illegal olarak oturum izni ile vize temin edildiği de ileri sürüldü.

Söz konusu adreste başta Sırbistan, Pakistan ve Afganistan olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan para transferi etmek ve “suç ağı” kurmakla suçlanan Afgan kökenli H.K.A. ve Türk vatandaşı N.A. adlı 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, transferi söz konusu olan meblağın ise araştırıldığı öğrenildi. İşyerinde yapılan aramalarda ise para sayma makinası, para hareketlerini gösteren 68 sayfalık döküm ile 1 ajanda, 1 dizüstü bilgisayar, 3 uyku tulumu, kamera kayıt cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin 160 lira ve bin 295 euro ile sahte olduğu tespit edilen 300 dolar ele geçirildi.

Yakalanan biri Afganistan, diğeri Türk vatandaşı 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildi. Her iki şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

HAVALA SİSTEMİ NEDİR?

Havala, uluslararası finans kurumlarının bulunmadığı, bankacılık sistemlerinin yaygın olmadığı ülke ve bölgelerde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, 2 ülkede karşılıklı ofis, döviz bürosu ya da kuyumcu ile anlaşma yapılıyor.

Örneğin Afganistan’dan ülkemize para gönderecek bir kişi, ülkesindeki havala merkezine giderek, para yatırıyor. Yatırdığı para karşılığında şifre alıyor. Alınan şifreyi ülkemizde parayı alacak kişiye gönderiyor.

Daha sonra Türkiye’de kurulmuş yasa dışı havala merkezinden şifre ile aynı miktarda para tahsil ediliyor. Arapça kökenden gelen ‘havala’ sistemi Türkiye’de ise havale olarak adlandırılıyor.

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