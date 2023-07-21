İstanbul'da sarayın altında bulundu. Görenler donup kaldı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, İstanbul Sultanahmet'te bulunan İbrahim Paşa Sarayı, Osmanlı zamanında sultan düğünlerinin, şehzade sünnetlerinin görkemli törenlerine ev sahipliği yaparak bügün Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılıyor.

Bu tarihi yapının, Pargalı İbrahim Paşa ile Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultan ile birlikte yaşadığı saray olduğu düşünülüyor.

Sarayın altında 15 asır öncesine ait Bizans döneminde sarnıç, Osmanlı döneminde ise arşiv mahzeni olarak kullanılan büyük bir yapı bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, asırlar öncesine ait olan yapı için çalışmalarını sürdürürken 600 metrekare genişliğinde ve 6 metre 80 santim yüksekliğindeki mekanın 5. asırda yapıldığı tahmin ediliyor.

Sultan sarayları dışında günümüze ulaşılabilen tek özel saray İbrahim Paşa Sarayı, yüzyıllar boyunca çoğunlukla devlet konutu olarak kullanıldı.

HALI KOLEKSİYONU DA YER ALIYOR

Paşalara, onların eşi hanım sultanlara tahsis edildi. Bir süre de misafirhane olarak elçilere hizmet verdi. 1983’ten bu yana Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veriyor.

Abbasi, Memlük, Selçuklu ve Osmanlı döneminin az bulunur örneklerini sergileyen müzedeki eserler, İslam dünyasının farklı köşelerinden toplandı.

Müze, dünyanın en iyi halı koleksiyonlarından birine sahip olmasıyla tanınıyor. Halılar arasındaki parçalarsa 13. yüzyıla ait Selçuklu örnekleri.

Büyük salonların bulunduğu geniş camekanlı kısımda olağanüstü zengin Türk halıları koleksiyonu yer alıyor.

Müze, halı koleksiyonlarının yanı sıra nadir sanat eserleri olan el yazmalarıyla da öne çıkıyor.

Halı bölümünün alt katı da, son birkaç yüzyılın Türk günlük yaşamının yansıtıldığı etnografya koleksiyonuna ayrıldı.