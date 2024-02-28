İstanbul'da seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Ünlü bilim adamı Prof Cevdet Bozkuş nedenlerini tek tek saydı

Kafkas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cevdet Bozkuş, herkesin neden İstanbul konusunda ısrarcı olduğunu küçük bir yazıyla açıkladı.

İstanbul'un tarihten bugüne hangi zorluklarla karşılaştığını, kimlerin İstanbul'u bölüşemediğini, tarihsel konumu itibariyle kimlerin odak noktası olduğunu tek tek anlatan Prof. Bozkuş, yazısının sonunda bu muazzam şehri, İstanbul'u, seçimde kimin kazanacağını açıkladı.

Bozkuş'un yazısı şu şekilde:

İstanbul, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan konumu ve tarihsel, kültürel, ekonomik, jeopolitik önemi ile dünyanın en önemli metropol kentlerinden birisidir. Marmara denizi kuzey kıyısına konumlanmış, inci boğazı ve doğal güzelliği ile tüm dünyanın gözdesidir. Türkiye'nin en büyük ekonomisine sahip olması yanında ve önemli bir sanayi, ticaret ve finans merkezidir.

Türkiye 31 Mart 2024 günü yerel seçimlerini yapacak. Bu seçimlerde nedense İstanbul çok önemli hale geldi. Özellikle iktidar ve ortaklarının bir beka meselesi haline gelmiş durumda. Cumhurbaşkanı, bakanlar, neredeyse tüm devlet kadroları seferber olmuşlar.

Herkes onu soruyor. Neden İstanbul? Neden belli. Atalarımızın dediği gibi taşı toprağı altın olan İstanbul. Rantı yüksek.. Yetkililer, partililer, yandaş basın, troller, cemaatler, tarikatlar, cemiyetler, vakıflar İstanbul’u çok seviyorlar. Mamaları kesildi. Tadı damaklarında kalmış. Gel de sevme İstanbul’u.

Dünyanın gözdesi olan İstanbul siyasetçilerin ihanetine uğramış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi ifadesi "Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum." demiştir. Evet ihanet edilmiştir. Bu ihanet döneminde yapılan yanlışlar;

Ranta dayalı keyfi imar değişiklikleri nedeniyle şehir planlaması kalmamış, modern kentleşmeden uzaklaşılmıştır.

Dikey mimari artışı ile farklı yükseklikteki binaların bir arada olduğu çok kötü yapılaşma hakim olmuştur.

Sit alanları imara açılmış,

Yeşil alanlarına imar izni verilmiş,

Şehire rantcı inşaat sektörü hakim olmuştur.

İstanbul’un akciğerleri olarak bilinen Kuzey Ormanları’nın bir kısmı artık yok edilmiş,

Beklenen Marmara depremine karşı herhangi bir önlem alınmamış,

Ulaşım sorunları büyümüş,

Bir sığınmacılar şehri olmuştur.

Daha doğrusu rant uğruna güzel İstanbul ihanet edilmiştir. Paranın gerçekten dini ve imanı yokmuş.

İstanbul çok adaylı bir yerel seçim yaşayacak. Ancak seçimin iktidar ve ana muhalefet adayları arasında geçecek gibi görünüyor.

İktidar adayının seçim söylemlerine bakıldığında; Kandil, montaj videolar, beka, aslı astarı olmayan iddialar. Yani basit ve ucuz siyaset. Keşke sorunları ve projeleri konuşabilseler. Adayları eski Çevre ve Şehircilik Bakanı. Bakanlık dönemi sicili son derece kötü. Nasıl mı;

- 6 şubat 2023 depremlerinde kaybedilen 53 530 vatandaşımızın çoğu 2018 İmar barışı ile oturma izni verilen binaların yıkılması ile ölmüşlerdir. Bakan kim Murat Kurum.

- Erzincan-İliç altın madenine olumlu ÇED raporu verilmeseydi yabancı şirket arama ve işletme ruhsatı alamazdı. Bu facia da yaşanmazdı. Bakan kim Murat Kurum

- Çok başarılı Murat Kurum şimdi ne olmak istiyor. İBB Başkanı.

- Ben onun yerinde olsam bu sicille milletten özür diler ve siyaset den çekilirim. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir.

Muhalefet adayı mevcut belediye başkanı İmamoğlu, İBB meclis azınlığına ve merkezi hükümetin engellemelerine karşın başarılı olmuştur. En önemlisi dürüst olmasıdır. Daha da önemlisi İstanbul kaynaklarını birilerine yedirmemiştir. Seçimde neredeyse tek başına mücadele ediyor. Kimlere karşı;

Tüm iktidara karşı,

İstanbul kaynaklarında gözü olan rantçılara karşı,

Kendi partisindeki ihanetçilere karşı mücadele ediyor.

Sayın İmamoğlu,

Ucuz ve polemik siyasetin uzak olmalı, yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmalı.

Deprem ve kentsel dönüşüm çok önemli

İhanet dönemi üzerinde durmalı. Rakibinin kazanması halinde, rantçı bir anlayışın hakim olacağı, kanal İstanbul, keyfi imarlar, kaynakların israfı, beslenen oluşumlar, sığınmacılar gibi olumsuzlukların sürekli anlatılmalı.

Keşke hem ülkem, hem de İstanbul ihanet siyasetçilerinden kurtulabilse. Çıkar, menfaat ve para insanı çok değiştirebiliyor, hatta insanlıktan edebiliyor. İktidar belediye başkan adayları mal varlıklarını açıklamaya utanıyorlar.