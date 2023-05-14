İstanbul'da seçimin ilk bittiği yer: Toplam 13 kişi oy kullandı

İstanbul'da seçimin ilk bittiği sandık yer belli oldu. 13 seçmenin oy kullandığı sandıkta görevlilerin de oy atmasıyla birlikte bu sayı 21'e yükseldi.

İstanbul'da seçimin ilk bittiği yer: Toplam 13 kişi oy kullandı

İstanbul’un en az nüfusa sahip Fatih’teki Tahtakale Mahallesi’ndeki Mimar Sinan İlkokulu'nda oy verme işlemi tamamlandı.

Kentin gündüz insan trafiğinin en yoğun ancak oturum olarak en düşük semtlerinden Eminönü'ndeki Tahtakale Mahallesi'nin Yüksek Seçim Kuruluna kayıtlı 13 seçmeni sabahın erken saatlerde oy kullanmasıyla birlikte seçim tamamlandı. Mimar Sinan İlkokulu'ndaki bu sandıkta 8 görevlinin de oy kullanmasıyla toplam sayı 21 yükseldi ve seçim de tamamlandı.

Müşahitlerden Kadir Burak Kale, sakin bir sandıkta görev aldığını belirterek, "Birçok küçük köyden daha az seçmeni varmış. Buraya görevlendirildik, öyle denk geldi. Şaşırdık. Seçmen listeleri sayfa sayfa olur genelde. Buradaki tek sayfa. Okul müdürü de espri yaptı 'Buradakiler Kadir Gecesi doğmuş, işiniz çabuk bitecek.' dedi. Son seçmenler de gelecek, sonra mesai bitimini bekleyeceğiz." diye konuştu.

Müşahit Müge Onan ise "Çok sakin ve keyifli bir sandık. Herkesin birbirine saygılı olduğu bir sandık. Şu saat itibarıyla neredeyse tüm oylar tamamlandı. 17.15 gibi sayım biter ama daha hızlı da bitebilir." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
AKP'li Savcı Sayan seçim yasaklarını tanımadı. Seçime iki saat kala mesajla oy istedi
Türkiye'nin tarihi seçimlerinde ilk seçim sahtekarlığı örneği Ankara ve Muğla'dan geldi
Öne Çıkanlar
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Son Haberler
Hangi ünlü Kılıçdaroğlu dedi, hangi ünlü Erdoğan dedi Magazin
Hangi ünlü Kılıçdaroğlu dedi, hangi ünlü Erdoğan dedi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oyunu kullandı Siyaset
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oyunu kullandı
Zeydan Karalar oyunu kullandı: Demokrasimiz daha köklü hale gelsin Güncel
Zeydan Karalar oyunu kullandı: Demokrasimiz daha köklü hale gelsin
109 yaşındaki tarihçi Muazzez İlmiye Çığ ‘Uyanış’ın kitabını yazdı Güncel
109 yaşındaki tarihçi Muazzez İlmiye Çığ ‘Uyanış’ın kitabını yazdı
30 yıl sonra köylerinde oy kullandılar Güncel
30 yıl sonra köylerinde oy kullandılar
İlk oylar sandıkta. Deprem bölgesinde oy sırası Güncel
İlk oylar sandıkta. Deprem bölgesinde oy sırası