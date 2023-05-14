İstanbul'da seçimin ilk bittiği yer: Toplam 13 kişi oy kullandı

İstanbul’un en az nüfusa sahip Fatih’teki Tahtakale Mahallesi’ndeki Mimar Sinan İlkokulu'nda oy verme işlemi tamamlandı.

Kentin gündüz insan trafiğinin en yoğun ancak oturum olarak en düşük semtlerinden Eminönü'ndeki Tahtakale Mahallesi'nin Yüksek Seçim Kuruluna kayıtlı 13 seçmeni sabahın erken saatlerde oy kullanmasıyla birlikte seçim tamamlandı. Mimar Sinan İlkokulu'ndaki bu sandıkta 8 görevlinin de oy kullanmasıyla toplam sayı 21 yükseldi ve seçim de tamamlandı.

Müşahitlerden Kadir Burak Kale, sakin bir sandıkta görev aldığını belirterek, "Birçok küçük köyden daha az seçmeni varmış. Buraya görevlendirildik, öyle denk geldi. Şaşırdık. Seçmen listeleri sayfa sayfa olur genelde. Buradaki tek sayfa. Okul müdürü de espri yaptı 'Buradakiler Kadir Gecesi doğmuş, işiniz çabuk bitecek.' dedi. Son seçmenler de gelecek, sonra mesai bitimini bekleyeceğiz." diye konuştu.

Müşahit Müge Onan ise "Çok sakin ve keyifli bir sandık. Herkesin birbirine saygılı olduğu bir sandık. Şu saat itibarıyla neredeyse tüm oylar tamamlandı. 17.15 gibi sayım biter ama daha hızlı da bitebilir." ifadesini kullandı.



