Türkiye'nin tarihi seçimlerinde ilk seçim sahtekarlığı örneği Ankara ve Muğla'dan geldi

Türkiye'nin tarihi seçimlerinde ilk usulsüzlük haberleri gelmeye başladı. Ankara'da bazı okullarda mühürsüz zarf ve oy pusulaları için tutanak tutuldu. Muğla'da ise YSK'nın tutanak defterinde "ikinci tur" yazdığı belirlendi.

Türkiye'nin tarihi seçimlerinde ilk seçim sahtekarlığı örneği Ankara ve Muğla'dan geldi

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde, 191 bin 910 sandıkta, 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. Tüm yurtta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemlerinin başlamasıyla birlikte farklı bölgelerde usulsüzlük tespitleri de yapılmaya başlandı.

Dokuz8 Haber'in aktardığına göre Ankara'da Sümer Deniz İlkokulu, Teğmen Kalmaz İlkokulu, Kütükçü Alibey Ortaokulu, Kavaklıdere Ortaokulu ve Mimar Kemal Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi başlamadan önce mühürsüz zarf ve oy pusulaları için tutanak tutuldu.

YSK TUTANAK DEFTERİNDE 'İKİNCİ OYLAMA VE REFERANDUM' İBARESİ

İleri Haber'in aktardığına göre, Muğla'daki bir okuldaki YSK'nin tutanak defterinde "ikinci tur" ibaresinin yer aldığı tespit edildi.

Kentteki Marmaris İlköğretim Okulu'nda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık kurulu tutanak defterinde "Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylama ve Referandum" ibaresinin yer aldığı görüldü.

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Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00’de sona erecek.

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